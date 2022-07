La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que azota a la comunidad y afecta a decenas de personas que día a día ganan el pan con el sudor de su frente.

Sin embargo, nunca faltan delincuentes que buscan alterar su tranquilidad, por lo que organizados vienen participando de las “Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana”, las que cada cierto tiempo salen a recorrer las calles a fin de buscar mantener la tranquilidad y la paz en su comunidad.

Correo Huancavelica acompañó a dos de las siete juntas vecinales en sus tradicionales rondas, en las mismas, recogimos las vivencias de sus integrantes, quienes se sienten felices por participar de este novedoso sistema de seguridad.

Marino Soto Quispe, coordinador de la junta vecinal “Los Centuriones” del sector de Chuñuranra, manifestó que se siente contento con la labor que realizan a favor de su población.

Contó que como parte de su labor lograron evitar robo de los animales de sus vecinos.

“Hemos encontrado a jóvenes que llegaron de paseo, pero, se quedaron hasta tarde y se quisieron llevar gallinas, se las encontramos en su mochila y así evitamos que se las lleven”, comentó Marino Soto.

También contó que en otra oportunidad lograron retener, en un trabajo conjunto con otra junta vecinal, a un joven que era acusado de violación contra una indefensa dama.

Otra junta vecinal a la que acompañamos en su ronda semanal, es la de 3 de Enero, la cual se encuentra totalmente des equipada para hacer su trabajo.

Eulogia Bonifacio Dueñas, una valiente mujer e integrante de la junta, semana a semana viene a apoyar en la seguridad ciudadana.

“Es bueno rondar nuestro sitio, se roban cargadores de luces, las victimas son los más ancianos”, afirmó indignada.

El lugar donde vive no tiene agua potable ni electricidad, lo que se agrava con la falta de linternas y silbatos, que no les son proveídos por la Municipalidad.

Por si fuera poco, también enfrentan un viento frío, el cual les afecta por que tampoco les han dado casacas, como sí lo hicieron con otras juntas.

“No tenemos linterna, no tenemos pito, no tenemos abrigo, no tenemos nada. Pedimos a la autoridad que nos dé los implementos”, afirmó Eulogia Bonifacio.

A su turno, Cirilo Gutierrez, dijo que es nuevo en el sector, sin embargo, insta a las autoridades a poder carnetizarlos para que puedan ser identificados como los nuevos .

Los intengrantes de las juntas no salen solos, siempre son acompañados por efectivos del Serenazgo y la Policía Nacional.

“Es la misma comunidad que se organiza para buscar su tranquilidad ciudadana; su participación es muy importante, puesto que ellos nos comunican cuando se produce un delito, falta, caso de violencia familiar, cuando hay menores libando licor, cuando hay sospechosos, ellos tienen la comunicación inmediata”, afirmó el comisario de Huancavelica, Comandante PNP Wilber Portella Bruno.

Acotó: “Ellos patrullan por su calle, jirón, avenida o manzana, la población unida nos dice por dónde debemos de ir, ellos nos dan información sobre las zonas inseguras, donde venden licor, donde roban más, nos dicen los puntos donde nosotros debemos coadyuvar a mejorar la seguridad ciudadana”.