Sin pensar que el infortunio y la delincuencia los afectaría, muchos comerciantes cerraron sus stands la noche del jueves para ir a descansar, sin imaginar que en la madrugada malhechores harían de las suyas.

“De todos los puestos que han abierto han sacado dinero, han rebuscado y han ido a donde está la plata”, afirmó René Cencia, comerciante del rubro de ropa quien afirmó que le hurtaron más de 6 mil 500 soles de su stand.

Acotó: “Según el guachimán, dice que a la media noche ha salido fuera del mercado a barrer, hasta allí, supuestamente ha pasado esto, pero, yo digo, cómo no se va a dar cuenta de tantos puestos, han cortado las orejas de las puertas”.

Los comerciantes mostraron su incomodidad porque la Municipalidad de Huancavelica solo ponen un personal de seguridad, quien supera los 60 años de edad.

El dolor de los comerciantes es enorme, puesto que muchos de ellos tuvieron que sacar préstamos del banco para adquirir mercadería, ello con el objetivo de ganar dinero, pagar el préstamo y seguir trabajando para mantener a su familia.

“Mi mercadería no hay, ni para pagar al banco tengo, todo estaba junto, mi mercadería todo lo han rebuscado y se lo han llevado, pantis, medias. Más o menos mi mercadería vale 5 mil soles”, afirmó Celia Guillén Quispe, comerciante del área de ropa desde hace cinco años.

Dijo que también le habían sacado cerca de 3 mil soles, que era todo lo que había vendido y era para pagar al banco.

“Yo trabajo con el banco, ¿cómo voy a pagar?, que encuentren a los ladrones”, dijo entre lágrimas de indignación Celia Guillén.

Juan Quispe Acevedo, vendedor de lanas, también mostró su indignación por este robo,, quien llegó a las 6 de la mañana y vio que le robaron cerca de 500 soles.

“Para conseguir ese dinero, es un sacrificio, la utilidad en el negocio que conduzco es mínima, y para mi edad, 77 años, me hace mucha falta”, afirmó Juan Quispe, quien pidió que el Municipio le condone las mensualidades para tratar de reponer semejante pérdida.

Asimismo, la comerciante Ambrosia Huamaní Martínez dijo que rompieron el candado, una luna y le rebuscaron todo el dinero y la ropa de su stand.

“Rompieron la vitrina, botaron al niño que tenía y se llevaron toda mi platita, me sacaron 3 mil soles, ayer le iba a dar a mi hija y no le di, ahora me robaron”, expresó entre lágrimas Ambrosia Huamaní.

A su turno, la administradora del mercado, Yesenia Castillo, dijo que el robo fue inesperado, que el tema está en investigación. Asimismo, no descartó la posibilidad de que puedan contratar a más personal de seguridad. Afectaron a comerciantes de los rubros de zapatos, hierbas medicinales y ropa.