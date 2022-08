Desde hace cinco meses, cuando comenzaron las clases escolares, marzo de este año, a la fecha un total de 11 mil 912 tablets se encuentran en los almacenes de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, a la espera de ser entregadas.

Así lo confirmaron el director regional de educación, Julio Sáez Requena y el gerente de desarrollo social del Gobierno Regional de Huancavelica, Marino Requena Apaclla; quienes explicaron el porqué de tamaña desatención a los escolares de la región.

Dijo que estas no han podido ser distribuidos debido a que a la fecha no se tiene el teclado ni la funda de los mismos, los cuales se encuentran en proceso de compra.

“Lamentablemente, por temas evidentemente burocráticos, estas 11 mil 900 tabletas no han sido todavía distribuidas a la fecha; sin embargo, en un reciente diálogo que tuvimos con el gerente del cual dependemos (desarrollo social), el lunes parte el camión con destino a Lima, el martes carga los accesorios que son el teclado y la funda”, afirmó Saez Requena.

Acotó: “Son dispositivos muy atractivos para nuestros estudiantes, el camión llegará aquí el día miércoles, de ser así, el viernes de la próxima semana haríamos la distribución correspondiente a todas las Ugeles, porque nosotros en el mapeo que hemos realizado ya estabecimos a las instituciones beneficiarias de cada Ugel”

“El problema fue el financiamiento, esas tablets se han traído con un carro particular, se le debió y no se le pudo pagar porque las ugeles no han podido aportar sus respectivas cuotas, se demoró en la transferencia a las cuentas”, afirmó Requena Apaclla.

Acotó: “Es un error que se debió corregir, también he llamado la atención”.

Dijo que llamó la atención de manera verbal durante una reunión sostenida, sin embargo, no se emitió documento alguno sancionador.