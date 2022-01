Lo que debía ser un bello recuerdo de un paseo campestre, terminó siendo la causa del deceso del más pequeño de los integrantes de una familia del distrito de Acobambilla, provincia de Huancavelica.

TAMBIÉN PUEDES VER: Cinco regiones participan en campeonato nacional de ajedrez en Huancavelica

Un niño de apenas tres años de edad amaneció muerto luego de que un día antes comiera hongos silvestres que no eran aptos para el consumo humano.

TRÁGICO AMANECER EN CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO

En horas de la tarde, efectivos policiales de la Comisaria de Acobambilla recibieron la llamada telefónica de parte de Rómulo Cóndor Quinto, juez de Paz no letrado del centro poblado de San Antonio.

El juez de paz informó a los uniformados que, en horas de la mañana, fue hallado el cadáver de un niño que se encontraba en el interior de una vivienda en posición de cubito dorsal.

Ante lo informado, los policías se trasladaron al lugar donde constataron que había el cadáver de un menor de edad, quien en vida respondía a las iniciales de N. J. V. S. (03). El cuerpo yacía en el interior de su vivienda encima de una cama.

Constatado el hecho, los efectivos policiales comunicaron el caso al fiscal Elías Meza Mendoza, fiscal adjunto de la 3ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, quien dispuso la realización de las diligencias preliminares y dar cuenta a la Unidad especializada DIVINCRI a fin de realizar los peritajes y recojo de evidencias de la escena del hecho.

Cabe señalar que, durante las diligencias de la Policía, los familiares informaron que, la señora Nilda S. C. (madre del menor fallecido), Victoria H. B. (abuela del menor), Walter C. H. (padrastro del menor) y el menor fallecido, habrían consumido hongos silvestres que no serían aptos para el consumo humano.

Producto de ello originaron una intoxicación estomacal en las personas antes mencionadas, ello según diagnóstico de la médico Jeny Arroyo Castañeda del Centro de Salud de Viñas; por lo que, la causa de la muerte del menor y los síntomas que presentan las personas antes mencionadas sería por el consumo de hongos silvestres no apto para el consumo humano.

TAMBIÉN PUEDES VER: Cinco meses más de cárcel para agricultor que embarazó a su hijastra en Huancavelica

Los policías realizaron el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue.

Eran más de las 14:30 horas el juez de paz informó el caso a la Comisaría de Acobambilla.