Las cosas en la Institución Educativa Pepín Cárdenas (I.E. N° 37001) se ponen cada vez más difíciles. Los padres y madres de familia seguirán sin mandar a clases a sus menores hijos hasta que el director de la conocida Institución Educativa, ubicada en el centro de la ciudad, deje el cargo.

Por segundo día consecutivo, los tutores realizaron un plantón en la puerta de la referida institución educativa, exigiendo con arengas y gritos la renuncia de la autoridad, quien se encuentra en el cargo tras ganar un concurso.

“Si hasta el día martes no nos solucionan, los profesores que no tienen miedo de dictar clases ni ser monitoreados, van a dictar sus clases en la plaza, aquí no vamos a ingresar”, afirmó la madre de familia del 1ro E, Liz Enriquez Villa.

“Ese director ya nos ha pisoteado, nosotros ya no queremos ser más pisoteados, que se retire no más. A los funcionarios de la UGEL les diría que lo retiren”, acotó.

Asimismo, afirmó que los padres de familia demuestran del rompimiento de relaciones entre los docentes, padres y el director y dicen tener como prueba una captura de Whats App en la que amenazaría a los docentes y que incluso agredió verbalmente a un profesor delante de sus estudiantes.

A su turno, el dirigente del Sutep Huancavelica, Zenón Pantoja, también reafirmó de esta situación.

“Hay padres de familia que se han quejado de maltratos psicológicos a los niños”, dijo el sindicalista.

También denunció que habría un presunto maltrato a menores que, jugando, patearon un balón de fútbol cerca de la dirección y fueron recriminados por el director.

El procurador llegó al Pepín y realizó una inspección al local, en el que encontraron un inadecuado mantenimiento en paredes, servicios higiénicos, fachadas, entre otras instalaciones.

La directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancavelica, Dora Urribarri Ortíz, instó a los padres de familia a que depongan esa actitud y manden a los estudiantes al plantel.

“Si hay una relación inadecuada entre el director, docentes y los padres de familia, ¿en qué afectaría a que los niños estén dentro del aula?”, afirmó Urribarri Ortíz.

En esa línea, también dijo que, al ser ganador de concurso, como UGEL no lo pueden puede retirar al director, ya que, de hacerlo, él podría interponer una demanda y quedarse en la plaza con orden judicial.

“Tenemos que cautelar como sector educación dentro de nuestras funciones, que se haga el debido procedimiento, por más que el acto sea cometido, debemos levantar un testimonio, y eso está haciendo la comisión”, detalló la autoridad educativa.

Asimismo, dio a conocer que la norma contempla que para ser retirado inmediatamente, debería haber alguna agresión física o denuncia por tema sexual, hechos que no son en este caso.

Asimismo, dijo que hay una comisión que viene investigando el caso a fin de tomar las acciones pertinentes.