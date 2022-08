Ante la información de que la Presidencia del Consejo de Ministros declaró que el uso de las mascarillas dentro de los centros educativos sea opcional para los estudiantes y obligatoria solo para el profesor, directores de la Unidad de Gestión Educativa Local y Dirección Regional de Educación opinaron.

Dora Urribarri Ortíz, directora de la UGEL Huancavelica afirmó que está a la espera de que el Ministerio de Educación dé una reglamentación sobre el tema, sin embargo, detalló que tras conversaciones con autoridades del COPROSEC, las cifras de contagios de COVID-19 en la cuarta ola vienen disminuyendo.

“Considero que se utilizará mucho el criterio del maestro y los padres de familia, puede estar la norma, pero en el criterio y la orientación hay que ser precisos, cada uno debe cuidarse, a veces los niños no tienen cuidado, la higiene está descontrolada en algunos casos”, afirmó Urribarri Ortíz.

Acotó: “Se evidencia que en algunos poblados dicen que no hay COVID y todos se quitan la mascarilla, esa exposición al riesgo es una responsabilidad del maestro del aula y del director de la institución educativa, si pasase un caso es la responsabilidad del maestro por no exigir el uso de mascarilla y del director por no cautelar; sin embargo, también vemos con preocupación que hay padres de familia que se oponen al uso de mascarilla”.

De la misma manera, la funcionaria regional manifestó que en lo que va del año hay menos de 10 aulas que fueron suspendidas las clases presenciales por casos de COVID-19 y del virus “mano – pie – boca”, siendo los distritos de Izcuchaca y Moya los que tuvieron más casos.

A su turno, el director regional de educación, Julio César Saez Requena, manifestó que se podría dejar de usar las mascarillas en algunos casos, pero, no en todos.

“Tenemos muchas instituciones educativas unidocentes y multigrado, donde el espacio en las aulas son suficientes, están ventiladas, allí podríamos dejar de usar las mascarillas, pero, en otras instituciones, donde hay una alta concentración de estudiantes, considero, las debemos seguir implementando”, afirmó Saez Requena.

Acotó: “En un reporte último que nos hiciera el director regional de salud es que la población escolar de 5 a 11 años, un 63 % recibió la primera dosis, la segunda dosis solo el 48 % y la tercera dosis 0 %,”.

Asimismo, dijo que, en los estudiantes de 12 a 17 años, es decir, nivel secundario, el 85 % de estudiantes recibió la primera dosis, la segunda dosis ya solo llegaron a 63.6 % y la tercera dosis el 27 %.

“Inicialmente hemos mostrado nuestro interés por ser vacunados, luego, eso ha ido decayendo, cuáles son las consecuencias, todo lo que se manifiesta en la cuarta ola, como maestro puedo dar a conocer que, en la población de Huancavelica, el uso de la mascarilla es un hábito, el cual no debemos abandonar para evitar los contagios de COVID-19. NO es pertinente el abandono de las mascarillas en lugares donde hay una alta concentración de personas”, dijo Saez Requena.

Asimismo, dijo que ya hay una compra de mascarillas para los estudiantes que está en camino a las instituciones educativas.