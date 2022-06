Por una aparente negligencia, un promedio de 42 trabajadores de salud perdieron su trabajo en la Red de Salud de Huancavelica.

Así lo dio a conocer Solis Chahuayo Ampa, secretario general del sindicato de trabajadores de la Red de Salud de Huancavelica, quien afirmó que un ex funcionario no consideró a 42 trabajadores en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

“Les han dado su término de contrata el martes en la noche; agotamos este procedimiento, lamentablemente es una responsabilidad administrativa del ex director y sus funcionarios, principalmente el de recursos humanos”, afirmó Chahuayo Ampa.

Acotó: “De estos 42 trabajadores hay familias, tienen contratos civiles, y que, de manera sorpresiva les han tenido que dar su carta de agradecimiento y desde hoy no están laborando”.

Al no haber sido incluidos en ese sistema, los 42 trabajadores se encuentran “en el aire” es decir, no tienen trabajo y el Estado no tiene cómo programar sus haberes.

Una delegación de los afectados, sostuvieron una reunión con el director de la Red de Salud de Huancavelica, Angel Dueñas Curo, también responsabilizó a los exfuncionarios.

“Lamento que haya trastocado y no se les haya informado con días de anticipación,. Tengo una relación de plazas producto de ceses, reasignaciones a otras unidades ejecutoras, entonces, con estas plazas vamos a cubrir a los trabajadores afectados, haremos el tamizaje y paulatinamente vamos a cubrir”, dijo Dueñas Curo.

