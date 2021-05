Yhon Javier Ruiz Oré (20) fue sentenciado a 8 años de cárcel y actualmente tiene una orden de captura para su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica.

Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica.

El sentenciado, junto a un adolescente de 17 años, participaron en el robo de un celular, donde el acusado permitió que el menor use la violencia para quitarle el equipo tecnológico a una fémina que estaba con su enamorado por el malecón Santa Rosa, de la ciudad de Huancavelica.

COLEGIADO DE LA CORTE REALIZA LECTURA DE SENTENCIA

La Fiscalía planta la acusación en los hechos ocurridos pasada las 12:30 horas del 01 de setiembre del 2019.

Dos adolescentes de iniciales M. M. Q. Ñ. y E. M. S. retornaban de un cumpleaños en dirección a sus casas. Es en el trayecto, que los enamorados deciden sentarse en una de las bancas del malecón Santa Rosa, a la altura del terminal terrestre de los vehículos que salen al distrito de Yauli.

TAMBIÉN PUEDES VER: Intensas lluvias azotan casas de Totoraccocha

Es en ello que aparece Ruiz (18 años en ese entonces), en compañía de un adolescente, quien responde a las iniciales M. A. D. C. A. (17), y ambos les dicen que estaban haciendo operativo y les preguntan la hora. Ante esto, la joven M. M. Q. Ñ. decide ocultar su celular entre las piernas, no obstante, M. A. D. C. A. mete su mano entre las piernas de la fémina para quitarle el equipo tecnológico.

Mientras esto ocurría, Ruiz sujetaba de las manos al enamorado para que no auxilie a la adolescente.

TAMBIÉN PUEDES VER: En ceremonia presentan a nuevo jefe policial de la región de Huancavelica

La defensa de Ruiz afirmaba que no participó del robo, que no sabía lo que iba a hacer M. A. D. C. A. y que solo se limitó a calmar al enamorado de la agraviada para que no agreda a su acompañante.

Esto fue evaluado por el Colegiado de la Corte que decidió sentenciar a Ruiz a 8 años de pena efectiva y al pago de 200 soles de reparación civil.

TAMBIÉN PUEDES VER: Piden por favor a pacientes que superaron el COVID - 19 que devuelvan los balones prestados en Huancavelica

Este resultado puede ser apelado por la defensa técnica en el plazo de ley.

Cabe señalar que para este caso los jueces del Colegiado fueron Kati Jurado, Hernán Pozo (director de debates) y Amparo Fernández.