Ayer, en horas de la mañana, más de un centenar de personas se acercaron al local del Banco de la Nación (que está ubicado en las gradas de La Escalinata, del barrio de San Cristóbal, distrito de Huancavelica) y empezaron una protesta debido a que no les permitían ingresar a razón que no contaban con el carné de vacunación, ni estaban vacunados.

Regidora Elsa Benavente pide solución a banco.

A esto, la regidora de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Elsa Benavente, presentó un pedido ante la administración de la entidad financiera para que puedan dar una solución.

PEDIDO TRANSMITIDO POR LA REGIDORA ELSA BENAVENTE

La regidora informó que una solución sería que el banco instale una carpa fuera del local de la entidad financiera para que pueda atender a las personas que necesitan recibir el bono.

“Las personas que están protestando en este momento, en su mayoría son pobladores de zonas rurales que no están vacunados, y no desean vacunarse contra el COVID-19″, dijo Benavente.

Agregó: “No obstante, esto es un impedimento para que estas personas puedan recoger el bono que les corresponde de los programas sociales. Por lo que existe un riesgo de que no lleguen a recibir lo que les corresponde en estas fechas”.

La autoridad local reiteró que en tres ocasiones ya solicitaron una solución al banco, pero aún no tiene respuesta. “Nos entrevistamos con el administrador anteriormente, incluso le dimos una propuesta de solución para que se pueda atender a estas personas, pero hasta el momento, nada. Esperemos que esto se solucione pronto”.

Asimismo, entre los pobladores estaban varios ciudadanos que expresaron que no quieren vacunarse.

“Nosotros no queremos vacunarnos, cada uno con distinto motivo del por qué no, sin embargo, nos quieren obligar a vacunarnos para ingresar al banco, y no debe ser así”, manifestó Juan Escobar (51), comunero del distrito de Paucará.