Luis Alberto Carbajal Escobar (49) vio el final de su vida la madrugada de ayer.

Entre el llanto, familia reconoce el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Luis Alberto Carbajal Escobar.

El señor, quien en vida era estibador, fue hallado muerto en un canal de agua que colinda cerca a su casa.

HALLAN CADÁVER EN CANAL DE AGUA

Eran más de las 08:00 horas cuando efectivos policiales y personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huancavelica (MPH) se apersonan al pasaje Las Cascadas (a espaldas de la SUNARP) y corroboran que, dentro del canal de agua, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

En el lugar había vecinos y también la familia, quienes entre el llanto pedían que los uniformados recuperen con cuidado el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Luis Alberto Carbajal Escobar.

“Él es mi exconviviente, yo no me casé y tengo cuatro hijos con Luis. Lamentablemente se ha dedicado mucho al alcohol”, manifestó Eusebia Escobar Villa (51).

Agregó: “Posiblemente él se ha caído al agua estando mareado. Anteanoche me llamó en dos oportunidades: Primero a las nueve y media de la noche y me dice, “estoy descargando cemento” y “que cosa voy a traerles”; Luego me llamó a eso de la una y media, exactamente no me recuerdo la hora, pero me llamó bien mareado”.

La señora expresó que en la mañana se acercó a donde los vecinos estaban viendo curiosos y reconoció el zapato de su exconviviente.

La recuperación del cuerpo tomó varias horas debido a que el cadáver estaba incrustado en un puente chico que cruzaba el canal de agua que salía de la piscina de San Cristóbal hacia el río Ichu.

“Si la municipalidad (de Huancavelica) hubiera cerrado el agua de la piscina la recuperación del cuerpo habría sido en menos tiempo”, dijo el fiscal Edwin Zea.

El cadáver fue trasladado a la morgue y el fiscal afirmó que luego de la necropsia entregarán el cuerpo a la familia.