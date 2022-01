Familiares de quien en vida respondía al nombre de Celia Hilario Apumayta (37) piden investigación y justicia a fuera de la morgue del Instituto de Medicina Legal de Huancavelica.

Tía de la joven fallecida.

Entre el llanto, hermano, tía y la madre de la joven fallecida afirman que la fémina era víctima de violencia familiar.

Asimismo, indignados manifiestan que tuvieron que buscar un médico para la necropsia, debido a que no había médico legista en Huancavelica.

DECESO DE JOVEN MADRE EN YANANACO

Raúl, hermano de la joven fallecida, informa que fue pasada la medianoche que, le informan a través de llamada telefónica, sobre el deceso de su familiar.

“Cuando me dijeron no podía creerlo, así que llamé al cuñado y le pregunté una, dos, hasta tres veces si era cierto lo que había pasado. El se mantenía callado hasta que en la tercera vez me dijo que sí había muerto”, Raúl Hilario (41).

Agregó: “Con la misma viajé para llegar. Mi hermana mayor es la primera que fue a la casa de mi hermana y cuñado. Luego de trasladar a la morgue, no podían hacer la necropsia porque no había médico, nosotros tuvimos que buscar un médico para que le realicen la necropsia a mi hermana”.

Por su parte, Epifania Hilario, tía de la fallecida pide a la Fiscalía que se realice una investigación limpia y que se castigue a quien sea responsable de la muerte de su sobrina, quien deja a tres menores de edad en orfandad.

TAMBIÉN PUEDES VER: Trágico inicio de año en San Pedro de Coris

“Mi sobrina sufría de violencia, era agredida, pido a la Fiscalía que haga justicia y que se castigue por la muerte de mi sobrina”, dijo la señora mientras lloraba.

Esto también era respaldado por el hermano y por la madre de la joven fallecida.

Cabe señalar que, buscamos la versión de parte de la familia del cuñado, sin embargo, los familiares prefirieron mantener en reserva su versión del caso.

TAMBIÉN PUEDES VER: Gasto en obras del Gobierno Regional de Huancavelica llega al 54.7% a pocas horas de cerrar el 2021

Pasado los 15 minutos del 02 de enero del 2022, hermano se entera del fallecimiento.