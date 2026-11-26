Un vehículo sufrió un despiste y terminó volcado en una pendiente de aproximadamente 50 metros de profundidad, en la carretera de acceso al distrito de Huachos, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica.

El accidente se registró durante la mañana de este jueves 26 de noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, habría personas heridas entre los ocupantes de la unidad; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado cuántas son ni se han dado a conocer sus identidades.

Tras el siniestro, los afectados solicitaron una ambulancia para recibir atención médica. No obstante, según versiones de los pobladores, el distrito no contaría con una unidad de emergencia disponible para atender este tipo de situaciones.

Las causas del despiste todavía no han sido determinadas. Entre los posibles factores se mencionan las condiciones climáticas y el presunto deterioro de la vía, aspectos que deberán ser evaluados por las autoridades.

Se espera que las instituciones competentes informen sobre el estado de los heridos y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.