El reciente video viral que mostraba a dos hombres armados disparando en la carretera Huancayo–Huancavelica no corresponde a un asalto de carretera, sino a un operativo policial, según aclaró Javier Pinto Almanza, jefe regional de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).

La denuncia difundida en redes sociales señalaba que se trataba de asaltantes, sin embargo, Pinto Almanza precisó que la intervención fue realizada por agentes de la comisaría de Chilca (Huancayo) a solicitud de Enaco, con el fin de incautar alrededor de 900 kilos de hoja de coca que eran transportados ilegalmente.

“Yo estuve allí en Churcampa, no es cierto que hubo asalto. Hemos pedido que la Policía de Chilca nos acompañe. La camioneta cargada de coca escapaba, por ello los policías intervienen como corresponde (haciendo disparos al aire)”, explicó.

Aunque la intervención no logró su objetivo, Enaco recordó que en operativos anteriores, en coordinación con los mismos efectivos, se incautaron 627 kilos de coca en Sapallanga (22 de febrero), 111 kilos en Auray (26 de febrero) y 896 kilos en Acostambo-Huancavelica (25 de julio).

En este caso, los suboficiales Michael Quispe y Jharol Del Valle, junto a otros agentes, deberán declarar ante la Fiscalía de Churcampa, que ha iniciado una investigación a raíz de la difusión del video donde se aprecia a los policías disparando en el sector de Villa Esmeralda, distrito de Locroja.

Asimismo, Inspectoría de la Policía también investiga el operativo, aunque los implicados sostienen que actuaron con autorización para realizar la intervención.