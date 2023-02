Luis Huamán Matamoros, atleta, subcampeón en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, en Rosario – Argentina el 2022 y medalla de plata en el Campeonato de Atletismo 2018 en Brasil, exalumno del Colegio Ramón Castilla Marquesado de Huancavelica, natural de Atalla (Yauli) e hijo del ultramaratonista huancavelicano Remigio Huamán en agosto se irá a estudiar a Estados Unidos.

¿Cómo comenzaste con el atletismo?

Empecé de muy chiquito, desde los cinco años entrenaba con mi papá en mi pueblo, en Atalla, él nos llevaba a competencias de niños, poco a poco me comenzó a gustar, luego comencé a competir profesionalmente a los 16 años.

¿Cuál será tu futuro académico?

Tengo una beca en la Universidad CBU – California Baptiste University, me dio una beca integral que cubre mi matrícula, estudios y ropa deportiva, como no sé inglés también me dan la oportunidad de aprenderlo allá y cuando lo sepa hablar comenzaré a estudiar mi carrera, elegí administración de empresas. Va a ser bueno para mejorar mi nivel y formarme académicamente.

Esta es una excelente oportunidad deportiva y académicamente, ¿Cómo lo conseguiste?

En USA el deporte es muy fuerte, muy competitivo, las universidades buscan a los mejores atletas, los reclutan con becas integrales, el costo de los estudios oscila entre los 40 mil a 80 mil dólares anuales, hay hasta cinco ciclos; ellos se contactaron conmigo a través del Instagram, ya hicimos todos los trámites, solo me falta enviar mi certificado de estudios y mi Visa.

¿Cuándo comienzas a estudiar en Estados Unidos?

Voy a ir en otoño, en agosto, desde allí comenzaré a estudiar; primero el inglés, luego ya será mi carrera profesional.

Durante estos días sigues entrenando ¿Tienes planificado participar en alguna competencia?

Por ahora tengo el campeonato nacional Sub 20, que será en marzo, también en enero debió realizarse el campeonato de Cross Country, no lo hicieron, no sé por qué, creo que no había dónde hacerlo; nos perjudicaron porque ahora en dos días será el campeonato mundial y esa era una oportunidad para competir en alto nivel.

¿Por qué no podrán participar?

Ya no podremos participar, el selectivo debió ser en enero, no lo hicieron aquí, por los problemas políticos, lo cancelaron.

¿Dónde debió ser este clasificatorio?

Iba a ser en Lima, para el clasificatorio que iba a ser en Brasil y para el mundial de Australia.

¿Cómo es tu preparación?

Entreno entre una a dos horas diarias, mi alimentación es normal, no me limito, ni me excedo en comer frituras ni gaseosas; me preparo desde muy pequeño, no tenía mucha carga, pero, desde los 16 comencé a entrenar con carga, como comencé a competir con un gran nivel.

¿Qué le dirías a los jóvenes para que sigan tu ejemplo deportivo y al igual que tú lleguen más lejos?

Les digo que practiquen algún deporte, puede ser fútbol, allá buscan todos los deportes, también les aconsejaría que aprendan el inglés desde muy jóvenes, eso les ayudaría a conseguir becas con mayor facilidad, allá prefieren a los que saben su idioma.