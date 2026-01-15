El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa PAIS, ofreció funciones gratuitas de cine a cerca de 30 personas, entre niños y adultos, en dos Tambos ubicados en la región Huancavelica.

La actividad permitió que pobladores en situación de extrema pobreza vivieran, por primera vez en su vida, la experiencia de ver una película en pantalla grande, como parte de la iniciativa Cine Tambos, que se impulsa a nivel nacional.

Funciones en Huamatambo y Quichuas

Un total de 16 niños y 13 adultos disfrutaron de la película animada ‘Olé: El Viaje de Ferdinand’, que narra la historia de un toro y su ama. La invitación se realizó con anticipación y permitió que más menores asistieran aprovechando el periodo de vacaciones escolares.

En el Huamatambo, provincia de Castrovirreyna, el Tambo, ubicado a 3,261 metros sobre el nivel del mar, recibió a 10 adultos mayores del anexo de Huantay. Antes de la función, los asistentes fueron informados sobre otros programas sociales que brinda el Estado.

Participación infantil en Quichuas

La segunda función se desarrolló en el Tambo del centro poblado San Isidro de Motuypata, en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja. En este punto, el público fue mayoritariamente infantil y quechuablante, aunque con dominio también del idioma español.

Una experiencia inédita para las comunidades

“Es una experiencia nueva para ellos porque viven en comunidades donde no tienen luz ni televisores. Programaremos más funciones y vamos a invitarlos a que vengan con su maíz tostado y queso a disfrutar el momento”, señaló José Carlos Huamán, monitor regional de Huancavelica del programa PAIS.

Tambos: servicios del Estado en zonas alejadas

Los Tambos son plataformas fijas que acercan servicios del Estado a poblaciones rurales y de difícil acceso. A través de actividades culturales como el cine comunitario, el Midis busca fortalecer la inclusión social, el acceso a la cultura y el bienestar de niños, adultos y adultos mayores.