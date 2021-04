Totalmente indignado el paciente Santos Suarez Bendezú denuncia un cambio irresponsable de su dosis de pastilla en el Hospital II de Essalud Huancavelica.

A inicios de abril, el también exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, llegó desde Churcampa al hospital de Essalud con diagnóstico de COVID - 19, por lo que estuvo internado cinco días.

Al salir de alta, el médico le receta pastillas para controlar la diabetes, sin embargo, al ir a recoger su pedido en la farmacia de Essalud le dieron el paquete equivocado.

Confiado en el profesionalismo del personal, estuvo tomando pastillas para tratar una infección vaginal, en lugar de las recetadas por el galeno, durante 17 días .

Al sentir mucho dolor de cabeza y malestar, Suarez Bendezú junto a un familiar vieron lo que estaba tomando y grande fue su sorpresa al encontrar semejante error.

“Me han dado 180 pastillas para tomar durante dos meses, a la fecha he tomado 51 pastillas para una infección vaginal durante 17 días en lugar de las que debo de tomar. Me dolía la cabeza, me sentía medio atontado”, afirmó Suarez.

Fue a presentar su queja a Essalud y en el colmo le negaron el libro de reclamaciones y tuvo que sentar su queja en un papel bond.

Buscamos la respuesta de Essalud y el jefe del servicio de farmacia, Juan Carlos Patiño afirmó que el error fue involuntario.

Ante esta situación, dijo que iniciarán una investigación y por ende una sanción para el responsable.

Instó a los pacientes a verificar siempre las dosis que reciben antes de retirarse.

“Es su obligación, por este tema de pandemia hay más pacientes y sumado a la escasez de personal se le fue, siempre hacemos el control” , dijo el especialista.