A pesar de no ser quechuahablante, el escritor Francisco León difunde el quechua, una de las lenguas oficiales del Perú.

¿Cree que se le ha dado el lugar que merece a este idioma?

Fue gracias al general Juan Velasco Alvarado, durante su mandato, que el quechua obtuvo su lugar como lengua oficial del Perú, junto con el castellano. Así, la milenaria lengua del Tawantinsuyu ocupó el lugar que le correspondía. Sin embargo, a veces y como hemos visto a raíz de los últimos sucesos políticos, no basta con la ley y las buenas intenciones. El quechua es, como todas, una lengua viva y la única manera de preservarla es hablándola, haciéndola fluir.

Uno de sus principales libros es: “Tayta, Cáceres y el secreto de la traición”, en la que el quechua está presente.

Para este libro, debo agradecer el apoyo de Jorge Ochoa Monzón, gracias al cual las palabras y párrafos en quechua aparecen, salpican la obra, se abrazan con el castellano, dándole esta mixtura una riqueza indiscutible a los textos. Recordemos que el ayacuchano Andrés Avelino Cáceres hablaba el quechua a la perfección. A continuación cito algunos párrafos interesantes: “A cada combatiente le amarraron un pedazo de cuero blanco en la pierna izquierda y uno negro en la derecha. Para indicar en quechua el color de la pierna que debían mover”. —¡Yuraj hanan! ¡Yana hanan!—tronó la voz de Cáceres. Los breñeros movieron la pierna en la que tenían el cuero de ese color y así, casi jugando aprendieron el arte de la marcha militar”. Cuenta la leyenda, y el libro, que Cáceres no solo aprendió el quechua sino también las costumbres y ritos del Ande, como el consumo y ofrendas a la Pachamama realizadas con la sagrada hoja de coca… “Después de repartir el rancho, el Tayta arengó a los patriotas: —Soldadokuna, qarikuna, warmikuna, qankunan qanquichis llaqtanchispa, allin runakuna. Qankunamanmi rimayquichis manan kamachiyoq hinanchun, qankuna hina kashani. Llakikunata, qusycuycunata, yachayqanchis, chullayan rimanay kashyan: Mayqen ninchispas, kunanpunchay wañuytaqa tari cusun, ¡ichaqa kunanpunchayja wiñaypaq qanqa!, traducido: “Soldados, hombres y mujeres que representan la reserva moral del país. A ustedes les hablo y no como un jefe sino como un igual. Hemos compartido angustias, penas y triunfos en estos años. Tengo una sola cosa que decirles: Muchos de los aquí presentes no vivirán más allá de este día... ¡Pero este día será eterno!”.

El peruano de hoy, ¿cómo debe pensar a Cáceres?

Cabe destacar el carácter autocrítico que el autor otorga al personaje. Esto hace que, sin dejar de ser un héroe, se nos muestre también como un ser humano. “Tayta, Cáceres y el secreto de la traición”, es una muestra de los derroteros que toma la nueva literatura peruana, donde el uso de nuestras lenguas originarias es motivo de orgullo y esfuerzo por lograr la concreción de una identidad literaria nacional.

¿Cuál es la relación de Cáceres con Huancavelica?

La presencia del Tayta en Huancavelica es fundamental, si se considera que en el distrito de Izcuchaca decidió establecer su Cuartel General. Ello, debido a su importancia estratégica como eje del camino entre Ayacucho – Huanta – Huancavelica – Junín. La rica ciudad le posibilitó provisiones y combatientes, por ello, fue incluso tomada por los chilenos el 17 de septiembre de 1883 y defendida a morir por sus comuneros. Si bien no he incidido en esta gesta épica en el libro, conozco de un texto titulado: “Huanta y Huancavelica en la guerra con Chile, testimonios de resistencia popular” de Manuel Urbina, Antonio Ferrúa y Simón Sánchez (1978). Es por los motivos mencionados que nos encontramos ante uno de las mejores novelas históricas aparecidas en este Bicentenario y una de las pocas que revalora nuestro idioma materno.