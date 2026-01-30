Un vehículo con tres integrantes de una familia cayó a un abismo de 300 metros en el centro poblado de Viscani, distrito de Villa de Arma, provincia de Castrovirreyna, dejando un saldo fatal en Huancavelica.

El accidente ocurrió en el kilómetro 90 de la carretera nacional Chincha-Huancavelica, cuando el automóvil que se dirigía desde Villa de Arma hacia Chincha perdió el control y cayó al vacío. Las víctimas mortales fueron identificadas como Mario Mendoza Astorayme (52 años), su hermano Juan Carlos Mendoza Astorayme, conocido artísticamente como ‘Payasito Koketín’ y Jorge Abregú Díaz (32 años).

Alcalde exige mantenimiento vial

El alcalde de Villa de Arma, Daniel Flores Mendoza, confirmó el deceso de las tres personas y aprovechó para exigir al Gobierno Regional y al Ejecutivo Central una intervención inmediata en la carretera. Según la autoridad, el mal estado de la vía, agravado por las lluvias intensas de la temporada, genera accidentes constantes en ese tramo.

“El vehículo se despistó en la carretera Chincha-Huancavelica. Perdimos a tres personas de la misma familia. Solicito apoyo urgente para el mantenimiento vial, porque los trabajos realizados hasta ahora son insuficientes y las lluvias siempre provocan estos siniestros”, detalló el burgomaestre.

‘Payasito Koketín’ entre los fallecidos

Juan Carlos Mendoza Astorayme, popularmente conocido como ‘Payasito Koketín’, era un exponente de la cumbia y música popular en la región. Su fallecimiento junto a sus familiares ha generado consternación en la comunidad de Castrovirreyna.

Tras el despiste, vecinos de la zona alertaron de inmediato a las autoridades y participaron en el rescate de los cuerpos desde el fondo del abismo, con apoyo de la Policía Nacional y personal municipal. Los cadáveres fueron recuperados y entregados a los familiares para su cristiana sepultura.

La autoridad distrital reiteró la necesidad de obras viales prioritarias en este corredor que une costa y sierra, cuya precaria condición representa un peligro constante para conductores y pasajeros durante la época de precipitaciones. La PNP continúa las diligencias para esclarecer las causas técnicas del accidente.