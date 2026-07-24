Prisión preventiva para trabajador municipal por presunto homicidio culposo en Leoncio Prado

No respondía al llamado y cuando su amigo fue a verla la encontró inerte. Yoselin Zurita Coca (27), estaba sin signos de vida, sobre la cama en su casita prefabricada. Los vecinos mencionaron que la vieron tomando licor y poco después la encontraron muerta.

TRASLADO

Policías de la comisaría de El Tambo, llegaron hasta prolongación Mariátegui con los peritos y forenses quienes no hallaron signos de violencia. Sin embargo, la madre de Yoselin, mencionó que ésta le habría referido que su enamorado de nombre Henry de unos 45 años, la habría golpeado.

Yoselin, este 28 iba a viajar a la Selva Central a ver a su hija de 4 años, e incluso le había comprado una muñeca.

El cadáver de la joven madre deja una menor huérfana, fue llevado a la morgue de Hualhuas para conocer las causas del deceso. Algunos conocidos también mencionaron que la víctima habría tomado licor y consumido marihuana.