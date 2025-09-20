Al menos 15 personas terminaron timadas y endeudadas, luego que entregaran sus ahorros y préstamos realizados a una familia que, sollozando, les pidieron ayuda.

Los afectados, ayer, se reunieron en el jirón Grau de la provincia de Chupaca, frente a la tienda ‘Helen’, que estaba cerrada. También fueron a la casa de Leonarda Cabrera en el barrio Las Malvinas pero les informaron que dicho inmueble fue vendido.

“De Leonarda Cabrera, su esposo Víctor Guerra y su hija Helen Guerra, no se sabe nada, nos han engañado diciendo que estaban enfermos, que su casa estaba hipotecada. Les dimos nuestros ahorros (500 mil), sacamos préstamos para apoyarlos y ahora desaparecieron”, dijeron los quejosos que acudieron a la comisaría de Chupaca para denunciar el engaño.

DESESPERADOS

Uno de los estafados es Miguel H.P. (38), quien le entregó los ahorros de sus padres, obtuvo préstamos por un valor de 220 mil soles y ahora los que debían pagar los intereses se esfumaron. “Estoy enfermo, desesperado, el sueldo que gano me descuenta el banco”, dijo al borde del llanto.

Junto a Miguel estaba la comerciante C.M.O. (50), quien le dio 13 mil soles a Leonarda Cabrera; también E.M.M. (50), quien dijo que le entregó como préstamo 90 mil soles de un banquito el 2024 y a la fecha no paga.

En noviembre de 2023 la negociante E.G.H. (53), le dio 30 mil soles y no puede recuperarlo; otra timada es E.R.L. (48), quien el 2022 perdió 7 mil soles.