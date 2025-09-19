La noche del jueves, un motociclista identificado como Luis Veliz Velásquez perdió la vida luego de que su vehículo impactara frontalmente contra una combi de la empresa de transportes Turismo Rojas, en el sector de Casaracra, km 9 de la Carretera Central (La Oroya). Según testigos, el conductor de la combi, Héctor Martín Tobaoda Ramos, huyó tras el siniestro.

El acompañante de la moto, Junior Núñez Zanabria, resultó con graves lesiones y fue trasladado de emergencia a una clínica de Huancayo, donde su estado es delicado. Asimismo, dos pasajeros de la combi, Mayeli Colachagua Cajahuanca (27) y Fabián Huanuqueño (37), permanecen bajo observación médica.

Familiares del fallecido denunciaron que la combi habría estado realizando una peligrosa carrera con otra unidad antes del impacto y reclamaron la activación del SOAT para cubrir los gastos médicos. El fiscal Sander Flores Saucedo dispuso el levantamiento del cadáver y la Policía inició las diligencias correspondientes para dar con el paradero del chofer.