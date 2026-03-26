Misi (adaptación del quechua mishi) es un robot en forma de gatito que le permite a niños entre 5 y 11 años con Transtorno del Especto Autista (TEA), fortalecer sus habilidades sociales y comunicativas jugando, escribiendo, dibujando y conversando.

Integrando robótica educativa, una arquitectura basada en Arduino Mega, pantalla táctil TFT y módulos de estimulación auditiva y visual interactiva, Misi le permite a los niños con TEA reducir la ansiedad, estimular la interacción social, fortalecer sus habilidades comunicativas y apoyar sus procesos terapéuticos.

“La idea de crear Misi se generó en clase, con mis alumnos. Entre diversas problemáticas evaluadas, observamos que una población poco atendida eran los niños con TEA. Decidí entonces desarrollar una solución de asistencia educativa para ellos. Así nació Misi”, sostiene la ingeniera Yadhira Valenzuela, investigadora de la Universidad Continental y creadora de Misi.

Actividades interactivas

Misi incorpora una pantalla LED en el torso que permite actividades interactivas como escritura, dibujo y juegos cognitivos. Y al trabajar con algoritmos, cuanto más el niño hace uso de Misi, el robot se adapta a los gustos de cada uno de ellos.

“Misi fue concebido como una herramienta complementaria para especialistas en terapia, ofreciendo estimulación interactiva mediante juegos cognitivos, simulación conversacional con ejercicios auditivos, así como un diario emocional digital que promueve la autorregulación y expresión afectiva”, agrega la investigadora.

Médicos y psicólogos asesoraron este proyecto durante su desarrollo hasta la versión final. Igualmente, niños entre 5 y 7 años han hecho uso de Misi, comprobando sus aportes al desarrollo de habilidades comunicativas y sumar a los procesos terapéuticos de los niños.

Sobre la creadora

Misi es uno más de las creaciones de Yadhira Valenzuela, que actualmente es investigadora en el ámbito de robótica, inteligencia artificial y tecnologías inclusivas, además de jefa de práctica en la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Continental de Huancayo, carrera de la que egresó en 2023.