En su casita de adobe del barrio Chanchas en Huayucachi, Martha Acevedo, esperaba a sus dos hijos que fueron a colocar el piso en una IE del distrito de Chilca.

A las 9:30 de la noche llegó la trágica noticia. El último de sus seis hijos era evacuado al hospital Carrión tras recibir una descarga eléctrica. En el nosocomio los médicos trataron de salvarlo, pero Luis Ángel Trillo Gavilán (21), murió en la UCI.

TRISTEZA

“Mi wawa se ha muerto, mucho me quería, ahora que será de mí. No tenemos para el ataúd, ni para enterrarlo”, contó sollozando la madre que no halla consuelo ante el terrible suceso.

Hace tres días, los familiares están velando a Luis Trillo, porque no tiene para pagar el ataúd que consiguieron a crédito, menos para el nicho, por lo que piden ayuda. “Creo que el cable estaba pelado, mi hermano lo topó y se electrocutó. Lo llevamos rápido al hospital para salvarlo, pero falleció”, relató Abel Trillo, testigo del terrible incidente.