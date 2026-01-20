MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-evacuan-a-pacientes-de-essalud-por-goteras-en-techos-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/por-cinco-dias-tunanteros-cerraran-margen-izquierda-de-la-carretera-central-noticia/

“En las instituciones educativas estatales, la matrícula es totalmente gratuita y sin condicionamiento al pago de ninguna cuota, ni derecho de Apafa”, afirmó enfático el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos, que ayer acudió a diversos planteles con alta población escolar para constatar el desarrollo del sorteo y asignación de vacantes entre cientos de alumnos, cuyos padres separaron una vacante.

Además, remarcó que si el director de una institución educativa estatal admite otros pagos que vulneran o limitan el acceso a la educación de un menor de edad, será pasible de un proceso administrativo disciplinario. Entre los planteles donde acudieron los especialistas a verificar el sorteo de las vacantes están el colegio Santa Isabel, Nuestra Señora del Rosario, IE n.° 253 . IE.N°254, el colegio Castilla, entre otros.

Recordó que las Asociaciones de Padres de Familia que se han conformado en las instituciones educativas estatales deben estar debidamente registradas en la Unidades de Gestión Educativa Local, y el único monto que pueden cobrar por Apafa es 82 soles con 50 céntimos. “Si una Apafa no está reconocida, el cobro que realice es ilegal”, acotó.

contento. El padre de familia Over Yaranga, manifestó que hoy (ayer) acudió a las 4 de la mañana a formar cola en el Santa Isabel, donde logró la vacante para su hijo en el primero de secundaria.

En el plantel lorentino las vacantes se dieron de acuerdo al orden de llegada y no hubo sorteo. Además, los padres de familia buscaban que sus vástagos estén en los primeros salones.

Por el momento, la Apafa no les pidió cuota, pero sí les pedirán cuando se concreten la matrícula del 1 al 200. ante lo cual esperan que sea un monto razonable y no haya cobros excesivos de por medio.

En el colegio Santa Isabel para el primer grado de secundaria tienen 840 vacantes, 784 son para escolares sin necesidades especiales, 56 para estudiantes con necesidades especiales. Aunque en la cola habían más de mil personas que solicitaban vacante.

Ayer fue la entrega de documentos y registro en el Siagie a los que tienen la vacante del 1 al 250. Hoy será del 251 al 500. El 23 de enero serán los rezagados.

EN RIESGO. El director de la Ugel Huancayo, Walter Oré manifestó que en Huancayo, 27 instituciones educativas están en riesgo a inundaciones por los techos con filtraciones o porque se tratan de construcciones antiguas.

Ayer, por ejemplo acudió a inspeccionar la institución educativa N°1101 del nivel inicial, cuya infraestructura es antigua además de existir filtraciones en el techo.

Allí el problema, es que el terreno del plantel no ha sido donado al sector Educación y eso impide realiza el saneamiento físico y por ende que se pueda ejecutar un perfil o un expediente técnico. En caso que la comunidad no acepte tendrá que ser trasladado a otro lugar. En la actualidad se trata de una institución educativa con 6 aulas y un promedio de 150 estudiantes.

La Ugel Huancayo procederá a elevar un informe a la Municipalidad Distrital y la comunidad y sino se logra la donación será trasladado a otro lugar o fusionado con otro plantel. Otro de los planteles está ubicado en Duraznopata en Santo Domingo de Acobamba, donde requieren dos aulas prefabricadas.

EN LA MIRA El mensaje es claro: prohibidos los pagos fuera de la norma

AFIRMA DIRECTOR DE UGEL HUANCAYO

Sanción para directores que permitan cobros

Especialistas de la Ugel Huancayo realizan una inspección a diversos planteles con alta población escolar para constatar el otorgamiento de vacantes e incidir que la matrícula no está condicionada al pago de ninguna cuota. El único monto a pagar es de S/82.50 a cargo de Apafas debidamente reconocidas.

Denuncie cualquier mala conducta