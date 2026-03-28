Son ágiles en cuestión de segundos son capaces de esconder entre sus prendas o bolsos, desde un simple lápiz hasta botellas de licor y casacas. Se trata de las “tenderas”, el terror de los comercios y supermercados en Huancayo, quienes operan con total impunidad, pues están seguras de que, de ser descubiertas, apenas les costará ir unas cuantas horas a la comisaría, luego serán liberadas.

El 2025, más de 60 personas fueron detenidas en Huancayo por robos con esta modalidad. En los tres primeros meses del 2026, ya son 20 los intervenidos, la mayoría mujeres por hurtar víveres, ropa, productos de higiene, peluches, licores y otros artículos en diversos locales comerciales.

SE BURLA

Las cámaras de seguridad, captaron a Elizabet Guzmán C. (18), hurtando en la tienda “Plaza B” del Jr. Huánuco 375 en Huancayo.

Según la denuncia, la joven el 23 de marzo ingresó al mismo comercio y sustrajo 4 cargadores valorizados en 120 soles. La cámara captó su rostro, por lo que la trabajadora N.Y.S. (23), la atrapó cuando quería volver a hurtar y llamó a la Policía.

Lejos de disculparse, la intervenida se burló de la agraviada diciendo: “denúnciame, a ver si puedes. No va a pasar nada”. En la comisaría se conoció que Elizabet Guzmán tenía 4 denuncias por hurto.

Este local en varias ocasiones fue blanco de 5 ladronas por lo que exhiben sus fotos y advierten que si las atrapan les darán un escarmiento.