A solo días de iniciarse las clases escolares en la región Junín, la mañana de ayer, el cerco perimétrico de la Institución educativa N° 744 Jesús de Nazareth, de San Pedro de Saño, colapsó por la humedad comprometiendo todos los ambientes donde estudian más de 170 niños. Este mismo panorama se observa en más de 400 centros educativos a nivel regional que tienen la alerta de muy mala infraestructura.

Alerta

Los padres de familia de la I.E. Jesús de Nazareth de San pedro de Saño, los que alertaron ante la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Huancayo, del riesgo que corren sus hijos con el reciente colapso del plantel.

“Cerca de las 10:00 de la mañana de hoy (ayer) se cayó la pared, lo que ha comprometido a las aulas que son de material rústico construidas el año 1986. Los niños ya no pueden estudiar en esas condiciones”, mencionó la presidenta de Apafa, Yuliza Cabezas.

Al lugar acudió el director de la Ugel Huancayo, Walter Oré, quien al ver la situación, recomendó al director del plantel buscar otros ambientes para alquilarlos como aulas. Para hoy se anuncia una nueva inspección de los especialistas.

Según el último reporte que entregó el titular de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), Medardo Gómez, al Consejo Regional de Junín, un total de 402 centros educativos que representa al 11.54% del total de planteles que se tiene en la región se encuentran en estado “muy malo” y podría ser peligroso para los escolares. Otros 452 están en “malas” condiciones.

Mal estado

La Contraloría General de la República, alertó de graves deficiencias que se hallaron en los centros educativos, durante el “Operativo Educación 2025”.

Informó que se inspeccionaron de manera aleatoria 46 instituciones educativas a nivel regional, de estas, 22 colegios presentan cercos perimétricos en mal estado, mientras que 18 carecen por completo de ellos. Además, 34 instituciones tienen paredes de aula deterioradas, 32 registran techos en mal estado, 31 presentan pisos en malas condiciones y 20 cuentan con losas deportivas deterioradas.

En cuanto a la habitabilidad, 29 colegios requieren mantenimiento o sustitución de servicios higiénicos, doce no cuentan con baños diferenciados para estudiantes y personal docente/administrativo, y nueve carecen de servicios higiénicos separados para niños y niñas.

Además, 30 colegios no disponen de personal de vigilancia y cuatro cuentan con aulas inhabitables y sin alternativas de módulos prefabricados.Las deficiencias en servicios básicos también son preocupantes: dos instituciones tienen restricción de acceso al agua potable, ocho carecen de desagüe, catorce no cuentan con recolección de basura, 20 no tienen conexión a internet y 45 están sin servicio telefónico.

Tras estas alertas de los padres, directores y la misma Contraloría General de la República, la Dirección Regional de Educación prefirieron no emitir ningún pronunciamiento ante Correo, señalando que “recién se tendría que tomar conocimiento sobre estos casos, para evaluar las acciones inmediatas”.