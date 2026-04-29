Anthony Crespo, abogado de las víctimas del caso Colcabamba (Huancavelica), solicitó medidas de protección para los sobrevivientes del operativo militar, al advertir que su integridad podría estar en riesgo en el marco de las investigaciones.

Según declaró en el podcast Cuyucara, uno de sus patrocinados le relató que, tras resultar herido durante el ataque, escuchó a presuntos miembros del Ejército decir que debían “aniquilar a todos”. Sin embargo, señaló que la situación no continuó debido a la llegada de otra patrulla que sí se encontraba uniformada.

El letrado también sostuvo que, durante las diligencias, no se habrían encontrado armas de fuego ni indicios de sustancias ilícitas en el vehículo ni entre las pertenencias de las víctimas. En ese sentido, remarcó que los sobrevivientes han pasado de ser investigados a ser considerados agraviados dentro del proceso.

Asimismo, Crespo expresó su preocupación por la seguridad de los testigos clave, señalando que podrían intentar silenciarlos. Esta alerta se suma a las recientes declaraciones de uno de los sobrevivientes, quien afirmó que su versión inicial fue dada bajo amenazas, lo que ha generado nuevas líneas de investigación en el caso.