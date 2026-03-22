Al menos 8 personas habrían fallecido durante la volcadura de un vehículo que llevaba turistas al nevado Rajuntay. El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas de hoy. Según testigos, el vehículo que pertenecería a la empresa de turismo Travelero, cayó al menos 80 metros en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, en Huarochirí.

Habrían 11 heridos que fueron trasladados al hospital de San Juan de Matucana. Se trata de turistas que salieron de Lima al nevado aprovechando el fin de semana.

Al lugar llegaron personal de Serenazgo, Policía Nacional del Perú, Policía de Carreteras, la subprefecta de Chicla, Natali Aguilar Espinoza y pobladores que ayudaron en el rescate de los heridos.

Desde el lugar se ha informado que no llega el fiscal de San Mateo para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Entre los heridos se encuentran:

Sonia Arroyo Romo

Verónica Vásquez Vergara

Cris Gonzales Valdez

Angélica Gutiérrez Uzurriaga

Marian Zavedra Flores

Amarilis Ilatoma Tovar

María Cárdenas Mauricio

Brayan Alexis Suyon Lejabo

Alexis Pérez Apoz

además de dos personas no identificadas.