El alcalde del distrito de Coviriali, Iroshi Ureta, fue atacado a balazos la mañana de este jueves 26 cuando se desplazaba en su moto lineal con dirección a la capital distrital.

El hecho ocurrió aproximadamente a 200 metros antes de llegar al distrito. Habría recibido al menos dos impactos de bala, uno de ellos con orificio de entrada y salida a la altura del abdomen. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital Manuel Higa Arakaki, en Satipo, donde fue estabilizado.

Presuntos atacantes en motocicleta

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, los presuntos atacantes serían dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y llevaban cascos rojos. El comandante Cerrón de la comisaría de Satipo, señaló que desplegaron esfuerzos articulados para dar con los responsables. Asím

Evacuación aérea a Lima

Horas después se confirmó que será evacuado a Lima en un vuelo humanitario para recibir atención especializada, ya que la intervención quirúrgica de mayor complejidad se realizaría en la capital. Efectivos conocidos como los Sinchis de Mazamari participaron en las acciones de apoyo para el traslado.

Hasta el hospital llegaron familiares y regidores, quienes señalaron que el alcalde habría recibido presuntas amenazas. Cabe recordar que el pasado 11 de diciembre de 2025 la autoridad ya había sido víctima de un asalto armado en la carretera principal hacia Coviriali, donde le sustrajeron su celular y billetera.

Las autoridades investigan el caso para determinar responsabilidades.