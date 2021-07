En redes sociales circula un video donde se ve al alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, festejando su cumpleaños junto a decenas de personas incumpliendo los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19. Se observa la aglomeración de ciudadanos, cantantes y tampoco usaban mascarillas. El burgomaestre negó lo evidente.

No quiso desairar a su familia

“El día de ayer (miércoles 21 de julio) efectivamente fue mi onomástico, trabajé como corresponde y participé durante la sesión de concejo de Huancayo; sin embargo, al llegar a mi domicilio mi familia me había preparado una sorpresa y yo no voy a desairar a mi familia”, manifestó.

Agregó que fue solo una reunión familiar. “Solo participó mi familia, no se me ha visto ni se me va a ver en estado de ebriedad extremo. Y en vez de estar tocando temas de índole personal, que es farándula, deberíamos de abocarnos a la gestión de proyectos ante el próximo presidente del Perú, Pedro Castillo”, señaló Quispe Ledesma.

Respecto a la presencia de artistas en la reunión, aseguró que su familia lo organizó todo. “Yo no tenía nada planificado ayer, y solo acudí a una invitación de mi familia que es un aspecto de mi vida y es personal. Tampoco se vulneró los protocolos porque solo participaron los integrantes de mi familia”, remarcó.

Detalló que la celebración ha sido en un lugar abierto y no participaron personas ajenas a su familia. “No tengo nada que esconder, tengo derecho a reunirme con mi familia a quien no voy a desairar. No tengo de qué arrepentirme”, puntualizó.