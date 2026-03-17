Un grupo de ancianos se encadenaron ayer al centro del adulto mayor, para evitar que la Municipalidad de El Tambo los retire de las instalaciones de este local. Esto ocurrió ayer, los funcionarios de la comuna tambina y serenos, acudieron a ejecutar el desalojo, lo cual provocó que los adultos mayores se atrincherarán al local.

La policía de la comisaría de El Tambo y la Unidad de Servicios Especiales también estaban allí.

“Este es nuestro local, aquí hemos invertido mucho dinero, aquí realizamos nuestros ejercicios y no es justo que pretendan apoderarse de nuestros local. Nosotros no vamos a dejarlo, vamos a estar día y noche para evitar que la Municipalidad de El Tambo se apodere”, dijo Zoraida Colachagua, presidenta de la Asociación de Vivienda.

La comuna tambina les cursó la carta notarial N°001-2026-MDT/GM, mediante la cual el 30 de enero el gerente municipal, Hugo Calsín Moreno les dio cinco días hábiles para la entrega de los ambientes, por la falta de un convenio. Además, en el documento se reclama la propiedad de este local donde se piensa habilitar -precisamente- un centro del adulto mayor pero de la municipalidad.

La Asociación de Propietarios de Vivienda de Covicentro, también respondieron con una carta notarial, allí les recordaron que si existe un último convenio de cooperación institucional N°12-2015 suscrito con la asociación. Allí se menciona que la primera planta del inmueble sería administrada por la Asociación de Vivienda Covicentro, como lo habían venido cumpliendo.

Es por ello que pidieron la presencia de el alcalde de El Tambo, Julio César Llallico, pero no acudió. Los vecinos, señalaron que en este local tienen un gimnasio donde realizan actividad física.