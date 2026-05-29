A través del Decreto de Urgencia N° 004-2026 el Estado ha aprobado el subsidio para el transporte terrestre que utiliza combustible diésel B5 y diésel B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm. Esta disposición estará vigente por dos meses desde su publicación.

En el DU 004-2026 se considera a todos los hombres del volante que prestan servicio de transporte de carga y transporte público de pasajeros en el ámbito nacional, regional y/o provincial.

“A nivel nacional son más de 5 millones de transportistas que nos vamos a ver beneficiados con este subsidio que fue aprobado, antes de que nos vayamos a un paro indefinido el 02 de junio”, mencionó el dirigente de Transporte de Carga, Juan Carlos Lagos.

Para que los transportistas puedan ser beneficiarios de este subsidio de 4 soles por galón consumido, deben pertenecer a empresas formales y con la tarjeta de habilitación activa.

Serán las instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Direcciones Regionales de Transporte y Comunicaciones o las municipalidades provinciales, las encargadas de entregar los datos de los habilitados.

“Nos parece que es muy poco 4 soles por galón, considerando que en la categoría de masivos, al día pasamos de consumir 130 soles en combustible, a 240 soles, con 10 u 11 galones que echamos”, refirió el dirigente de transporte masivo en Huancayo, Eduardo Sauñi.