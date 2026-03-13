A pocos días del inicio del año escolar 2026 en el sector público, la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) sostuvo una reunión con directores de colegios estatales y particulares, así como con representantes de diversas empresas de transporte y autoridades municipales.

Preocupación

Durante la sesión, los directores y padres de familia manifestaron su preocupación por los maltratos que sufren los menores en las combis y cústers: desde el rechazo al pasaje escolar hasta unidades que se niegan a recogerlos o, incluso, los agreden.

Al respecto, Jorge Quispe Ávila, gerente de Tránsito y Transporte, enfatizó que se hará respetar el pasaje escolar en las unidades vehiculares este 2026.

“Vamos a fiscalizar, pero es un trabajo en equipo. Nos hemos comprometido a que se respeten los pasajes, se recoja a los escolares y se realicen cursos y talleres de seguridad vial”, señaló el funcionario.

La MPH recordó que el incumplimiento del pasaje universitario y escolar (infracción C11) conlleva una multa del 10% de la UIT o la suspensión de la unidad por 60 días. Por su parte, la falta de publicación del tarifario en un lugar visible se sanciona con el 5% de la UIT.

Peligro los ronda

Durante la reunión, los directores y padres de familia también mostraron su preocupación por problemas recurrentes en los colegios: el comercio informal —a veces con productos de dudosa procedencia— y la venta de alcohol a menores de edad en “chinganas” ubicadas cerca de los centros educativos.

“Bromatología tiene que verificar y contrastar los tipos de productos que se venden en las inmediaciones de los colegios. También controlaremos a los triciclos, que poco más y se meten a los centros educativos”, señaló por su parte René Lazo, gerente de Promoción Económica.

En cuanto a la seguridad, la jefa de la Unidad de Tránsito de la PNP aseguró que se distribuirán agentes no solo de tránsito, sino también de otras unidades, a las inmediaciones de los colegios en ambos turnos.

“Van a ir las diversas unidades de acuerdo al plan ya aprobado y que está en marcha desde la semana pasada. Todo está debidamente distribuido para cubrir los turnos de mañana y tarde”, finalizó.