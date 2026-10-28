En apenas diez días, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín a cargo de Carlos Ñaupari, dispuso no formalizar ni continuar la investigación por presunto lavado de activos contra Víctor Neptalí Pillaca Azurín, Jesús Martín Mallma Auqui y Arnoldo Dante Mallma Auqui, candidato que pasó a segunda vuelta por el Gobierno Regional de Junín y su hermano, regidor electo de Huancayo.

Resolución

La Disposición Fiscal N.° 01, del 5 de octubre de 2026, puso fin a la investigación, que el fiscal considero preparatoria y que fue originada por la denuncia de Miguel Ángel Asencios Roca, quien solicitó esclarecer una presunta ruta de dinero vinculada al negocio de pollerías y parrillas «El Mesón».

La denuncia describía un supuesto mecanismo de cambios sucesivos de contribuyentes y RUC para mantener la actividad comercial y presuntamente evadir impuestos. También señalaba operaciones inmobiliarias, pagos en efectivo y la incorporación de maquinaria a nuevas empresas.

Entre los hechos cuestionados figuran los poderes que Arnoldo Makino Mallma Meza habría otorgado en 2006 a Víctor Pillaca para administrar bienes de sus hijos menores de edad, así como la presunta compra, en 2008, del 25 % de un inmueble en San Agustín de Cajas por S/ 40.000 en efectivo. La denuncia también mencionaba operaciones inmobiliarias vinculadas a Jesús Martín Mallma y aportes de maquinaria a las empresas JESDAN E.I.R.L. e Inversiones Angeval E.I.R.L.

El denunciante había solicitado peritajes contables, tributarios y financieros, además de información bancaria y migratoria para reconstruir el origen de los fondos y determinar si existía conexión entre el negocio, los inmuebles y las empresas. Sin embargo, según el resumen de la disposición, la Fiscalía consideró que los hechos se sustentaban en conjeturas y que no existían informes de la SUNAT que acreditaran la defraudación tributaria.

Esta modalidad de presuntos presta nombres para fragmentar las ganancias del El Meson y evadir declaraciones fue aceptada por Filomena Ródriguez esposa de Maquino Mallma, padre de Arnoldo y Martín quienes fueron calificados de testaferros por Rodriguez.