Una presunta integrante de la organización criminal “Los Orientales”, dedicada presuntamente a la fabricación y tráfico de billetes falsificados, fue detenida en Piura. Durante el megaoperativo se allanaron 12 inmuebles e incautaron S/ 300,000 y US$ 3,000 en billetes falsificados, además de insumos y herramientas utilizadas para su fabricación, un arma y otros bienes vinculados a la investigación.

El Cuarto Equipo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada ejecutó un megaoperativo contra la presunta organización criminal “Los Orientales”, dedicada a la fabricación, acopio y tráfico de billetes falsificados. La intervención, desarrollada con el apoyo de la Oficina Central de Numerario (OCN) del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), permitió detener a 12 presuntos integrantes y allanar igual número de inmuebles vinculados a la investigación, ubicados en Lima, Piura y Arequipa.

En Piura se detuvo a Ruth Yomara Gómez Cam (42 años). Según la fiscalía, la supuesta organización estaría realizando actividades de falsificación de manera concertada en diferentes departamentos, quienes tendrían su centro de operaciones en el distrito Cerro Colorado (Arequipa), Castilla (Piura), así como en San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, dedicándose a las diferentes fases de falsificación de billetes (matrices, impresión o acuñación, acabados, tráfico y puesta en circulación de billetes falsificados).

La organización habría operado desde septiembre de 2023 y tenía como principal centro de operaciones San Juan de Lurigancho, donde coordinaba la impresión y el acabado de papel moneda falsificado. Desde allí, los billetes eran distribuidos a diferentes sectores de Lima Metropolitana y a otras regiones, principalmente Piura y Arequipa, mediante una estructura dedicada a su producción y comercialización ilícita.