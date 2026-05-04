Una pareja de jóvenes fue víctima de un asalto la tarde de este lunes en la ciudad de Huancayo, cuando se desplazaban por inmediaciones del sector Corona del Fraile. El hecho fue reportado a las autoridades cerca de las 5:00 p.m.

Tras la alerta, agentes de Serenazgo acudieron a la intersección de las avenidas Calmell del Solar y San Pedro, donde se entrevistaron con las víctimas, identificadas como Angeli A. B. (19) y Leonardo A. L. (19). Ambos denunciaron que fueron interceptados por dos sujetos desconocidos que llevaban mascarillas y gorras, quienes les arrebataron sus teléfonos móviles y documentos personales.

De inmediato, el personal de serenazgo, con apoyo de unidades motorizadas, realizó un patrullaje por la zona con el objetivo de ubicar a los responsables; sin embargo, no se logró resultados positivos.

Posteriormente, los agraviados fueron trasladados a la comisaría de Huancayo para formalizar la denuncia y continuar con las diligencias correspondientes.