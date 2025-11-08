Un camión de placa BZO-936, perteneciente a la empresa de transportes Tito, fue asaltado el último viernes mientras trasladaba cientos de zapatillas de la marca Michelin desde Lima hacia Huánuco, según denunció el empresario Jordi Picón Andrade, conocido como “Yolu”.

El robo ocurrió en la ruta La Oroya–Pasco, donde los delincuentes interceptaron la unidad y se llevaron toda la mercadería. Los empresarios afectados pidieron a los comerciantes no comprar productos de procedencia ilegal y ofrecieron una recompensa a quienes brinden información que permita ubicar a los responsables.

La Policía ha iniciado las investigaciones para identificar a los autores del asalto y recuperar los bienes sustraídos.