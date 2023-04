El exgerente de la Municipalidad de Huancayo y exjefe del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), Carlos Cantorín, quien asumió a inicios de año como asesor del gobernador Zósimo Cárdenas, salió a desvincularse de Perú Libre y su relación con esa dirigencia: “No (le debo) a Perú Libre sino a las personas de Perú Libre que han confiado en mí. No al partido, la confianza que me han dado”, sostuvo.

MIRA ESTO: Zósimo Cárdenas solicita mayor presencia del Gobierno Central ante los recientes sucesos en la Selva Central

Cantorín pasó de ser funcionario del ex alcalde Quispe Ledesma a ocupar un alto cargo del gobierno nacional en el periodo de Pedro Castillo. Vladimir Cerrón había señalado que el partido tenía una cuota de poder en algunos ministerios, pero Cantorín indica que él no era parte de esa cuota y ni siquiera conoce al líder de Perú Libre. “Nunca lo he visto”, señala.

Sobre las denuncias

Por otro lado, se refirió también a los procesos fiscales y judiciales que enfrenta. En primer lugar, aclaró que ha sido separado de las investigaciones en la obra de Sicaya y Huaribamba, en Huancavelica, donde también laboró. Además, su sentencia por un presunto delito cuando era funcionario en La Oroya, está en apelación. “En primera instancia yo gané.

MIRA ESTO TAMBIÉN: El Tambo: regidores pedirán que recojo de residuos sólidos se declare en emergencia

La Fiscalía apeló, declararon nula la sentencia, volví a llevar el proceso, declararon nulos los procesos porque los jueces habían visto el tema. Y llevé la última instancia, mi quinto juicio, en dos oportunidades había sido declarado nulo el proceso, me descuidé del proceso y llegan a sentenciarme, pero la apelé porque los hechos de los que se me acusan son de cuando yo no era gerente”, sostuvo en entrevista con este medio.