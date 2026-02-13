En circunstancias que una mujer con su hija de un año, acompañaba a su esposo que trabajaba en un grifo fluvial, se produjo un violento asalto, donde la pareja del trabajador fue ultrajada y asesinada con un disparo en la frente. El crimen fue perpetrado por tres sujetos, uno de ellos estaba encapuchado.

El incidente sucedió en la estación Petromil, instalada sobre el río Tambo, en la ciudad de Atalaya, a las 22:00 horas del último jueves.

Nelly Corcuera Mayor se encontraba acompañando a su esposo Franz Mozombite, quien laboraba en dicho establecimiento, cuando repentinamente irrumpieron los asaltantes, reduciendo a la mujer y atacando al esposo que intentaba defender a su cónyuge.

En ese ínterin, los maleantes descargaron un tiro en la cabeza de la mujer.

Antes de retirarse, los sujetos armados dejaron a Franz Mozombite, amarrado y con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Posteriormente, los delincuentes huyeron llevándose una chalupa equipada con motor fuera de borda de 60 HP, con rumbo desconocido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, antes del asesinato, los facinerosos habrían abusado de la mujer, lo que agrava la naturaleza del crimen y evidencia un alto nivel de crueldad.

Uno de los implicados se encontraba encapuchado, mientras que los otros dos actuaron a rostro descubierto.

Horas después del ataque, el esposo fue auxiliado por miembros del serenazgo y efectivos policiales, quienes lo encontraron aún atado y con visibles signos de violencia.

El cuerpo de Nelly Corcuera fue trasladado al centro de salud de Atalaya para la necropsia de ley.