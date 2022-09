Debido a las nuevas disposiciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que exige brevete a las bicimotos y motos eléctricas, la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo emitirá con normalidad las licencias para la clase B categoría IIA, informó la titular de la mencionada gerencia, María Canchari Felix.

Sanciones

Agregó que a la fecha no se ha emitido ninguna licencia puesto que no habían sanciones establecidas. Dicha modificatoria nacional exige a todos los conductores de vehículos menores contar con SOAT, tener brevete B2, gestionar en Sunarp la tarjeta de propiedad, portar la placa de la moto o bicicleta y tener el certificado de Inspección Técnica Vehicular (solo para motocicletas eléctricas).

“Nosotros tenemos establecido en el TUPA la emisión de licencias de conducir en esta categoría, no teníamos demanda respectiva por falta de sanciones y reglamento. Ya hemos aperturado la atención y se está dando la orientación respectiva a los usuarios que están consultando sobre esta emisión”, manifestó.

Las sanciones son: no portar el brevete es de S/ 2.100, no contar con el Certificado de Inspección Vehicular es de S/ 2.100, realizar prácticas conocidas como ‘piques’ es de S/ 1.008, manejar sin placa vehicular S/ 504, en el caso de que circules en sentido contrario S/ 504, no contar con SOAT es de S/ 504 y transitar por ciclovías es S/ 336.

Canchari Feliz señaló que las sanciones son impuestas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y por parte de la MPH, solo se emiten los brevetes correspondientes.