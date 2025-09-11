Censistas y chofer de combi fueron hallados sanos y salvos tras horas de desaparición en Jauja

Con una puesta en escena en la que un grupo de escolares protagoniza uno de los momentos más importantes de su vida democrática dentro de su colegio, CADE Escolar 2025 arrancará su primera edición el próximo 13 de septiembre en el auditorio del colegio San Agustín de Lima.

Será a las 11 de la mañana del primer día del foro cuando Diego, Micaella y Kike (el candidato escolar) darán vida a una performance que a través del humor rebatirán las promesas electorales sin fundamento, se invita a reflexionar a los escolares sobre la importancia del pensamiento crítico, diálogo y consenso, la lucha contra los fake news y la necesidad de promover un voto informado y responsable.

Los protagonistas de esta presentación será un grupo de actores, entre los que destacan estudiantes de la Universidad Continental, que forman parte del Programa de Becas Luces y del Elenco de Danzas del Perú del Centro Cultural. Ellos se presentarán en el bloque que CADE Escolar ha denominado “Compartiendo historias sobre la democracia en mi colegio”.

“A través de esta presentación artística de 8 minutos de duración, mostraremos de qué manera se vive la ciudadanía y democracia en un colegio, a través de situaciones cotidianas que experimentan los estudiantes”, sostuvo Julia Ponce, directora del Centro Cultural de la Universidad Continental.

El guion y la puesta en escena de esta performance ha estado a cargo del Centro Cultural de la Universidad Continental, bajo el énfasis puesto por la organización de IPAE Acción Empresarial, entidad a cargo de la organización CADE Escolar 2025.

Sobre CADE Escolar

CADE Escolar es organizado por IPAE Acción Empresarial bajo el lema: “De las carpetas a la Acción” y tiene el propósito de impulsar su liderazgo y compromiso cívico en los jóvenes escolares.

El evento está dirigido a estudiantes entre 15 y 17 años, de 4.° y 5.° de secundaria, de colegios públicos y privados de a nivel nacional, quienes serán seleccionados por sus instituciones educativas considerando estrictos valores tales como su alto potencial de liderazgo, compromiso y capacidades personales.