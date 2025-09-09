Con gran alivio, la Oficina Departamental de Estadística e Informática de Junín informó que las dos censistas del INEI y el transportista que permanecían desaparecidos desde la tarde del lunes ya fueron ubicados y se encuentran en buen estado de salud.

Se trata de Liz Tucto Villanueva (44), su jefa de sección María Palpa Sánchez (25), y el conductor Edgar Segura Reyes, quienes viajaban en una combi desde el distrito de Ricrán con destino a Jauja. La última comunicación con sus familiares se produjo cerca de las 3:00 p.m., generando preocupación y el despliegue de un operativo de búsqueda.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se desplazaban habría presentado un desperfecto mecánico, lo que retrasó su llegada a destino.

“El INEI expresa su sincero agradecimiento a las autoridades competentes y a la población por el valioso apoyo brindado en la pronta ubicación de nuestras colaboradoras”, indicó la entidad a través de su cuenta de X.