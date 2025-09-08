La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), presentó un plan de acción orientado a prevenir eventuales desbordes de la laguna Tragadero, ubicada en la provincia de Jauja.

TE PUEDE INTERESAR: Chanchamayo: Chef encuentra la muerte al impactar motocicleta contra auto colectivo

El plan fue expuesto en una mesa técnica presidida por el Gobierno Regional de Junín, con participación de la PCM, Agrorural, la Dirección Regional de Agricultura (DRAJ) y otras instituciones. Entre las acciones inmediatas se incluye la evacuación de aguas de la laguna para disminuir el volumen almacenado y permitir la limpieza y descolmatación del sumidero Millpún, obstruido desde el último periodo de lluvias.

Como medidas a mediano plazo, la ANA recomendó un estudio batimétrico de la laguna, un diagnóstico integral de los recursos hídricos en la cuenca del río Yanamarca, así como la instalación de sistemas de medición de caudales y niveles. Estas acciones buscan mitigar futuros impactos en comunidades como Chocón, Pachascucho, Marco, Tunanmarca, Muquillanqui y Tragadero, que ya resultaron afectadas por inundaciones.