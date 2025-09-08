Decenas de comuneros de Chocón, Pachascucho, Tragadero y Muquillanqui iniciaron a la medianoche un paro con bloqueo en el kilómetro 4 de la carretera Jauja–Tarma, en el sector de Puchococha, distrito de Acolla.
MIRA ESTO: Qasikay: las bodegas que serán ‘refugio’ para ayudar a víctimas de violencia en Huancayo
La medida de fuerza, que incluye el traslado hacia el puente Stuart para cerrar la Carretera Central, exige al Gobierno Regional de Junín y al Ministerio de Agricultura acciones inmediatas para drenar la laguna Tragadero, que mantiene inundadas viviendas y cultivos desde la última temporada de lluvias.
Ante el anuncio de protestas, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que este 9 de septiembre arribará una comitiva técnica y representantes de entidades del Ejecutivo para atender la emergencia.
TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Incendio afecta casas de más de 100 años y anciana se aferra a “Niño Jesús” para salvarse
También, el Gobierno Regional de Junín anunció que esta mañana comenzaron a movilizarse hacia la zona equipos de gran envergadura, entre ellos electrobombas de alta potencia, generadores, una grúa de 12 toneladas, un camión y una draga especializada.