Retornaba a su hogar después de haber cumplido con su trabajo en un conocido recreo turístico, pero la muerte se le cruzó en el camino. Un reconocido chef murió instantáneamente al impactar frontalmente su motocicleta contra un auto de transporte público que se dirigía de La Merced a Perené.

El trágico accidente de tránsito se registró la noche del sábado, en el kilómetro 115 de la carretera Marginal, sector de Vaquería, del distrito y provincia de Chanchamayo, antes de llegar al recreo La Chacra.El occiso José Hugo Ricse Chuquillanqui (39), conducía su motocicleta FZ, de placa de rodaje 9391-1W, cuando chocó frontalmente con el auto de servicio público de la empresa Latino de placa A2E-227.

MANIOBRA EVASIVA. Según versión del chofer del auto, este se desplazaba desde La Merced - Chanchamayo, con dirección a Perené, cuando de pronto la motocicleta invadió el carril contrario. Por más que el conductor intentó hacer una maniobra evasiva para evitar el impacto, el choque fue inevitable. El chef que conducía la motocicleta colisionó violentamente contra el parabrisas y cayó con fuerza sobre el pavimento falleciendo de manera instantánea. Al lugar llegaron bomberos y efectivos de la Policía Nacional.