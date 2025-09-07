Salía a trabajar con su taxi, pero solo para hacer servicio a pasajeros, sino también aprovechaba para sustraer accesorios. Esta vez, a las 9:30 de la mañana del viernes último, una cámara de seguridad lo captó cuando escapaba tras sustraer accesorios de un vehículo estacionado.

Rápidamente, los efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Huancayo realizó la búsqueda del sospechoso y capturar a Francisco Lara Buendía (24), en Chilca. El detenido aceptó que cometió el ilícito en complicidad de otro facineroso. En 10 minutos los malhechores se apoderaron de una memoria.

LO UBICAN

Apenas recibieron la denuncia de Víctor Manuel (42), quien detalló que le sustrajeron la memoria interna de su vehículo de placa AHT-038 que estaba estacionado en la avenida Simón Bolívar y avenida Fidel Miranda en el distrito de Sapallanga.

El agraviado proporcionó el video donde se observa un carro plomo donde los presuntos ladrones escaparon.

SIN ESCAPATORIA

Ante las evidencias se puso en ejecución el “Plan Cerco”, hallando en el jirón Ciro Alegría del distrito de Chilca, el vehículo de placa W3G-593 en cuyo volante estaba Francisco Lara, quien estaba realizando servicio de transporte público.

El joven taxista fue detenido por el presunto delito de hurto agravado.

Ahora los agentes buscan atrapar a su cómplice quien es el que durante varios minutos vigila el auto para confirmar que el propietario está ocupado.

Luego de sacar la memoria, sube al taxi plomo para huir.