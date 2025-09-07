De enero a agosto, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), a través de la Gerencia de Tránsito y Transportes, informó que han impuesto 1523 sanciones tipo C, principalmente por transporte informal y vulneración de normas de tránsito.

Estas infracciones contemplan multas que van desde el 10 % hasta el 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, hasta S/ 2575.

Infracciones

El gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe, informó que la infracción más recurrente en Huancayo es el transporte informal, con 621 intervenciones. Esta falta, considerada muy grave, se sanciona con el 50% de una UIT ( S/ 2575).

En segundo lugar se encuentran las 507 sanciones a conductores con doble modalidad de licencia de conducir. Se reportaron 295 casos de choferes que circularon en rutas no autorizadas. Ambas infracciones se castigan con el 10 % de la UIT (S/ 515).

Otra infracción frecuente es la de no brindar información sobre la habilitación de vehículos, con 78 sanciones registradas. También se contabilizaron 12 multas a conductores con la autorización vehicular vencida, ambas con un castigo equivalente al 10% de la UIT (S/ 515).

Finalmente, se detectaron 10 casos de conductores que se negaron a identificarse o no presentaron la documentación solicitada, cuya sanción es con el 50% de la UIT (S/ 2575).

Aplicación

La comuna presentó el balance del primer mes del servicio de denuncias por WhatsApp “FiscaFono”, que recibió 550 reportes ciudadanos. De ellos, el 42% correspondió a semáforos averiados, el 28% a transporte informal, el 20% a problemas de mantenimiento de vías y el 10% a solicitudes de instalación de nuevos semáforos.

Este mecanismo ha permitido reducir en un 30 % el tiempo de atención a los semáforos malogrados y fortalecer la fiscalización frente al transporte informal. “Exhortamos a la población a seguir utilizando el FiscaFono a través del 960 401 806, pero de manera responsable, evitando denuncias falsas que afectan la labor de fiscalización y el tiempo de respuesta a las emergencias reales”, puntualizó.