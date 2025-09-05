La población del Valle Yanamarca, en Jauja, acordó acatar un paro indefinido desde este lunes 8 de septiembre, con bloqueo de la Carretera Central y la ruta hacia la selva central. La medida de fuerza responde al incumplimiento del Gobierno Regional de Junín en ejecutar el desembalse de la laguna de Tragadero, cuyo desborde ya inundó comunidades enteras.

Los dirigentes comunales recordaron que el sumidero natural conocido como “Millpún” permanece taponado y que, pese a los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional, no se realizaron los trabajos para mitigar el riesgo. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ya advirtió en un informe que las lluvias próximas podrían agravar la emergencia.

“Ya se viene el nuevo invierno y, con tan solo unas horas de lluvia torrencial, cuatro pueblos estaríamos a punto de desaparecer”, advirtió Jaime Esteban Aquino, presidente de la mancomunidad. Además, precisó que han dado cinco días de tregua al Gobierno Regional de Junín para que provea motobombas y mangas que permitan el desfogue definitivo de las aguas de la laguna de Tragadero.