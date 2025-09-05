Ocho policías de la Unidad de Servicios Especiales de Huancayo, son investigados por presuntos cobros indebidos. Ayer, policías anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, llegaron a la unidad ubicada en el Jr. Cuzco en Huancayo. Según fuentes policiales, por una denuncia anónima, las autoridades anticorrupción intervinieron.

Se investiga a agentes que habrían solicitado dinero a través de un chat de WhatsApp para entregarlo a un superior y evitar cubrir un servicio.

“En la USE hay tarifa para todo, si te quedas en la puerta, el comedor, tienes que pagar”, decían en la denuncia anónima. Además se denunció que algunos agentes realizaron una pollada presuntamente para su beneficio personal. Los efectivos de la Dircocor con el fiscal incautaron documentos relacionados a la investigación y los celulares de los involucrados.

Denuncia anónima

La investigación comenzó el 28 de agosto, luego de una resolución judicial que autorizó registros e incautación de bienes relacionados con el caso. Los investigados son el teniente David A.G, los suboficiales Roberto G. F, Javier A.M, Reynaldo D. P, Kevin O.O, Cristian N. L, Anthony B. L. y Farid C. R. . De acuerdo a las primeras pesquisas y chats de un WhatsApp, los policías presuntamente habrían dado 5 soles para no asistir a una formación a la que les habría citado a las 3 de la madrugada.

Asimismo, según la denuncia hay otros agentes que habrían pagado 50 soles para obtener permisos y hasta 100 soles para evitar ser enviados a operativos fuera de la ciudad.

Consultados sobre el tema, agentes PNP, cuyos nombres guardaremos en reserva, mencionaron que se está investigando el caso, pero que aún no se configura el delito, por ello no se realizó ninguna detención. También explicaron que el oficial al que se le involucra no recibió dinero alguno tal cual figura en los mismos chats, materia de investigación.