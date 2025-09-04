El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Jhony Tovar Solano (32), taxista y comerciante, tras ser denunciado por presuntos actos de violencia sexual contra su expareja (28) y de tocamientos indebidos a su hijo de 12 años.

El caso fue expuesto por el fiscal adjunto Miguel Nelson Dionicio Santos, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo. El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido de prisión preventiva al considerar que existen graves y fundados elementos de convicción.

De acuerdo con las diligencias, los hechos ocurrieron la noche del 28 de agosto, cuando el investigado llegó a la vivienda de su exconviviente en presunto estado de ebriedad. Allí habría forzado su ingreso y, tras una discusión, se produjeron los actos que originaron la denuncia. Posteriormente, el hijo de ambos manifestó entre lágrimas haber sido víctima de tocamientos por parte de su padre.